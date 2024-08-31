Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:52, 31 августа 2024Интернет и СМИ

На Западе назвали сроки взятия Покровска российскими войсками

Telegraph: ВС РФ могут взять Покровск уже к середине сентября

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военные могут взять Покровск в Донецкой народной республике (ДНР) уже к середине сентября, такие сроки назвало западное издание The Telegraph.

В материале отмечается, что Киев передислоцировал войска из Донбасса для атаки в Курской области и столкнулся с ускорением темпов продвижения ВС РФ. Командир одного из подразделений воздушной разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующий в боевых действиях под Покровском, отметил, что российские бойцы движутся очень быстро, активно используют средства радиоэлектронной борьбы. «Это очень быстро. У нас не хватает пехоты, артиллерии и дронов», — добавил военнослужащий.

С оценкой сроков перехода Покровска под контроль России согласился украинский «Центр оборонных стратегий». Там указали, что ВС РФ продвинулись за последние три недели на восемь километров.

Издание отмечает, что операция ВСУ в Курской области не достигла своих целей. Российские войска не ослабили фронт под Покровском, а удвоили усилия.

Ранее немецкий журналист Кристоф Ваннер заявил, что обстановка для Вооруженных сил Украины на востоке страны стала очень тяжелой. По его словам, солдаты ВСУ вынуждены покидать важные позиции украинской линии обороны из-за наступления российских сил.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Помилованный россиянин, которого называли вагнеровцем, расправился с женщиной и ребенком. ЧВК сделала заявление о нем

      В Турции выдвинули версию взрывов на «Северных потоках»

      В столице Буркина-Фасо сожгли флаг Украины

      Армия Израиля обнаружила тела нескольких заложников во время боя в секторе Газа

      Лавров оценил вероятность вступления Украины в НАТО

      На Украине объяснил отказ Запада выделять властям деньги на восстановление энергосистемы

      Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги

      Российские военные уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии

      Лавров заявил о желании Зеленского развязать большую войну

      В Курской области сбили два украинских беспилотника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше