Telegraph: ВС РФ могут взять Покровск уже к середине сентября

Российские военные могут взять Покровск в Донецкой народной республике (ДНР) уже к середине сентября, такие сроки назвало западное издание The Telegraph.

В материале отмечается, что Киев передислоцировал войска из Донбасса для атаки в Курской области и столкнулся с ускорением темпов продвижения ВС РФ. Командир одного из подразделений воздушной разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующий в боевых действиях под Покровском, отметил, что российские бойцы движутся очень быстро, активно используют средства радиоэлектронной борьбы. «Это очень быстро. У нас не хватает пехоты, артиллерии и дронов», — добавил военнослужащий.

С оценкой сроков перехода Покровска под контроль России согласился украинский «Центр оборонных стратегий». Там указали, что ВС РФ продвинулись за последние три недели на восемь километров.

Издание отмечает, что операция ВСУ в Курской области не достигла своих целей. Российские войска не ослабили фронт под Покровском, а удвоили усилия.

Ранее немецкий журналист Кристоф Ваннер заявил, что обстановка для Вооруженных сил Украины на востоке страны стала очень тяжелой. По его словам, солдаты ВСУ вынуждены покидать важные позиции украинской линии обороны из-за наступления российских сил.