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19:38, 31 августа 2024Силовые структуры

Напавшие на свадебный автобус мужчины оказались охранниками владельца стриптиз-клубов

Банда, напавшая на свадебный автобус в Подмосковье, оказалась охраной бизнесмена

Кадр: Telegram-канал Mash

Банда вооруженных мужчин, напавших в Подмосковье на автобус, оказалась сотрудниками личной охраны московского бизнесмена. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

31 августа мужчины на автомобиле марки «Инфинити» перегородили дорогу свадебному автобусу из-за того, что их подрезал его водитель. Они начали бить стекла, потом обстреляли праздничную процессию из травматического оружия и скрылись. Прибывшие на вызов полицейские задержали четверых преступников в кальянной в Щелкове.

Впоследствии выяснилось, что мужчины — охранники бизнесмена Евгения Храпова. Храпов — владелец крупной сети стриптиз-клубов и караоке в Москве, его машина двигалась за «инфинити». В момент нападения секьюрити на автобус он не вмешался, а просто наблюдал за происходящим из своего авто.

На «инфинити» зарегистрировано больше 1730 штрафов на общую сумму около 1,7 миллиона рублей. Большинство из них за превышение скорости. Правоохранители изъяли машину.

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