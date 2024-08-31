Поиски пропавшего на Камчатке Ми-8 не дали результатов из-за плохой погоды

Поиски вертолета Ми-8 с туристами, пропавшего на Камчатке, не дали результатов

На Камчатке поиски пропавшего вертолета не дали результатов из-за непогоды. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Солодов.

Поиски вертолета Ми-8 с туристами на борту, который перестал выходить на связь утром 31 августа, продолжаются. Однако их осложняет темное время суток и плохая погода: в регионе стоит плотный туман, а ночью ожидается мощный циклон с дождем и сильным ветром.

С воздуха найти вертолет не удалось из-за низкой облачности. Ведутся также наземные поиски, группы спасателей выдвинулись с двух точек — вулкана Вачкажец и поселения Николаевка. Спасатели прочесывают долину реки Быстрой, вдоль которой должен был двигаться вертолет. Спасательную операцию прервут лишь в случае, если появятся риски для здоровья и жизни спасателей.

Вертолет Ми-8, принадлежащий компании «Витязь-Аэро», который осуществлял туристическую поездку на вулкан, пропал с радаров утром 31 августа. Экипаж должен был выйти на связь около 7:15 по Москве, однако этого не произошло. На борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров.

Ранее сообщалось, что финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга находились на борту вертолета Ми-8, пропавшего на Камчатке. Фамилия Замятина и его супруги Полины была в списке пассажиров воздушного судна. Мужчина был на Камчатке на отдыхе.