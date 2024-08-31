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13:44, 31 августа 2024Путешествия

Фамилия финансового директора РФС оказалась в списке пассажиров пропавшего Ми-8

Финансовый директор РФС мог находиться на борту пропавшего на Камчатке Ми-8

Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга могли находиться на борту вертолета Ми-8, пропавшего на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Известно, что фамилия Замятина и его супруги Полины появилась в списке пассажиров воздушного судна. Канал отмечает, что финансовый директор РФС находился на Камчатке на отдыхе.

Позже в РФС подтвердили, что Замятин и его супруга находились в пропавшем вертолете. «Финансовый директор РФС Арсений Замятин находился с женой в отпуске на Камчатке и должен был отправиться на экскурсию на вертолете на один из вулканов. Мы ожидаем информацию от спасателей и молимся о судьбах пропавших», — приводит заявление союза РБК.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро» пропал с радаров в субботу, 31 августа. На его борту могли находиться три члена экипажа и 19 пассажиров. Поиски воздушного судна усложняются погодными условиями: авиация не может подобраться к району поисков из-за сильного тумана и плохой видимости.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пропажи Ми-8 с людьми на борту. Дело расследуется по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.

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