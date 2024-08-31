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13:09, 31 августа 2024Путешествия

Погодные условия усложнили поиски пропавшего на Камчатке вертолета

Сильный туман усложнил поиски пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8

Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

Погодные условия усложнили поиски пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Авиация, как отмечается, не может подобраться к району поисков из-за сильного тумана и плохой видимости. При этом уточняется, что нелетная погода продержится еще минимум сутки из-за циклона.

Предположительно, место пропажи туристов на Камчатке — горное озеро, к которому регулярно летали экскурсии. Вертолетная поездка на вулкан Вачкажец стоила 20 тысяч рублей. Известно, что группу собирал местный экстремал Кирилл Серегин. Он также находился на пропавшем вертолете.

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По данным издания, экскурсия планировалась на 1 сентября. При этом Серегин предупредил, что в этот день погода будет нелетной, и посоветовал лететь 31 августа.

Ранее в августе появился список пассажиров пропавшего на Камчатке вертолета. Согласно данным, пилота Ми-8 зовут Блещик Денис. Помимо него, в вертолете находились 19 человек.

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      Екатерина Ештокина
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