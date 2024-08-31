Сильный туман усложнил поиски пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8

Погодные условия усложнили поиски пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Авиация, как отмечается, не может подобраться к району поисков из-за сильного тумана и плохой видимости. При этом уточняется, что нелетная погода продержится еще минимум сутки из-за циклона.

Предположительно, место пропажи туристов на Камчатке — горное озеро, к которому регулярно летали экскурсии. Вертолетная поездка на вулкан Вачкажец стоила 20 тысяч рублей. Известно, что группу собирал местный экстремал Кирилл Серегин. Он также находился на пропавшем вертолете.

По данным издания, экскурсия планировалась на 1 сентября. При этом Серегин предупредил, что в этот день погода будет нелетной, и посоветовал лететь 31 августа.

Ранее в августе появился список пассажиров пропавшего на Камчатке вертолета. Согласно данным, пилота Ми-8 зовут Блещик Денис. Помимо него, в вертолете находились 19 человек.