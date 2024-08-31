Появился список пассажиров пропавшего на Камчатке вертолета

«112» опубликовал список пассажиров пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8

Появился полный список пассажиров, находившихся на борту вертолета Ми-8, пропавшего на Камчатке. Его публикует Telegram-канал «112».

Согласно имеющимся в распоряжении канала данным, пилота Ми-8 зовут Блещик Денис. Помимо него в вертолете находились 19 человек: Бузякова Татьяна, Репникова Юлия, Ширкикин Михаил, Репинов Михаил, Серегин Кирилл, Никулин Александр, Никулина Евгения, Демчук Наталья, Янгубаева Ольга, Замятина Полина, Кисельникова Юлия, Пахомова Анна, Замятин Арсений, Левкин Максим, Ососкова Ирина, Пальора Анна, Гординская Надежда, Фурсова Людмила и Степанов Максим.

Ранее сообщалось, что на борту Ми-8, который пропал с радаров на Камчатке, находились три человека. Позднее стало известно, что на борту вертолета могли находиться 19 туристов.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России сообщили, что на Камчатке возбудили уголовное дело после пропажи Ми-8 с людьми на борту. Дело расследуется по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ. Устанавливаются данные по количеству лиц, находившихся на борту вертолета. Продолжается его поиск.