Возбуждено дело после пропажи вертолета с людьми на Камчатке

СК возбудил уголовное дело после пропажи Ми-8 с людьми на Камчатке

На Камчатке возбудили уголовное дело после пропажи вертолета Ми-8 с людьми на борту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Дело расследуется по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ. Устанавливаются данные по количеству лиц, находившихся на борту вертолета. Продолжается его поиск.

Ранее стало известно о пропаже с радаров вертолета с тремя членами экипажа на борту. Он должен был забрать группу туристов из 19 человек с вулкана Вачкажец. Успел он это сделать или нет, сейчас выясняется. Известно, что о неполадках экипаж вертолета не сообщал.