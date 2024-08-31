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03:28, 31 августа 2024Мир

Посол прокомментировал ситуацию с дипсобственностью России в США

Антонов: РФ ставит перед США вопрос о возвращении захваченной дипсобственности

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия постоянно ставит перед США вопрос о возвращении захваченной дипсобственности. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит РИА Новости.

«Мы постоянно и на всех уровнях ставим вопрос о возвращении нашей дипсобственности в контактах с представителями Белого дома и госдепартамента. Подчеркну, что в американской позиции ничего не изменилось», — сказал Антонов.

Он отметил, что за последние семь лет Вашингтон не предоставил ни одного юридически состоятельного аргумента в защиту собственного решения.

Осенью 2022 года Антонов осмотрел блокированную американским правительством российскую дипломатическую собственность в Сан-Франциско, штат Калифорния. Речь идет о резиденции генерального консула России и здании самого генконсульства. Оба объекта остаются блокированными властями США с 2017 года.

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      Евгений Силаев
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