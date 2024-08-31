Россия сохранила мировое лидерство в экспорте газа

Международный газовый союз (МГС) признал Россию мировым лидером по экспорту газа. Об этом со ссылкой на данные МГС сообщает РИА Новости.
Несмотря на введенные Европой и США санкции, Россия сохранила лидерство на мировом рынке экспорта природного газа в 2023 году, обогнав другие страны. В общей сложности за год Россия экспортировала 139 миллиардов кубометров газа. США и Катар заняли второе и третье места соответственно, экспортировав 128 и 127 миллиардов кубометров газа.
По СПГ Россия — на четвертой позиции: страна экспортировала 31,4 миллиона тонн, согласно отчету Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL). При этом Европа остается крупнейшим потребителем российского СПГ. В июле Россия почти обошла по объему экспорта СПГ США. Этот вид топлива не находится под санкциями, и крупным потребителям в Европе выгоднее покупать российский газ — он дешевле американского. Кроме того, налаженная инфраструктура делает транспортировку проще и удобнее.
При этом Москва активно развивает новые направления экспорта. В частности, увеличились поставки российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», начались поставки в Узбекистан и Киргизию.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев с 1 января 2025 года не продлит транзит российского газа в Европу, но готов осуществлять поставки энергоресурсов из других стран через территорию РФ. По его словам, речь может идти о «газе, который будет идти из среднеазиатских стран».