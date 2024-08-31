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12:04, 31 августа 2024Экономика

Россия сохранила мировое лидерство в экспорте газа

МГС: Россия осталась лидером по экспорту газа, несмотря на санкции

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Международный газовый союз (МГС) признал Россию мировым лидером по экспорту газа. Об этом со ссылкой на данные МГС сообщает РИА Новости.

Несмотря на введенные Европой и США санкции, Россия сохранила лидерство на мировом рынке экспорта природного газа в 2023 году, обогнав другие страны. В общей сложности за год Россия экспортировала 139 миллиардов кубометров газа. США и Катар заняли второе и третье места соответственно, экспортировав 128 и 127 миллиардов кубометров газа.

По СПГ Россия — на четвертой позиции: страна экспортировала 31,4 миллиона тонн, согласно отчету Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL). При этом Европа остается крупнейшим потребителем российского СПГ. В июле Россия почти обошла по объему экспорта СПГ США. Этот вид топлива не находится под санкциями, и крупным потребителям в Европе выгоднее покупать российский газ — он дешевле американского. Кроме того, налаженная инфраструктура делает транспортировку проще и удобнее.

При этом Москва активно развивает новые направления экспорта. В частности, увеличились поставки российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», начались поставки в Узбекистан и Киргизию.

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      Антонина Черташ
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