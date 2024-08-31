Российские матросы спасли пять людей в Тихом океане

Экипаж российского тральщика «БТ-232» спас пять людей в Тихом океане

Экипаж базового тральщика «БТ-232» Тихоокеанского флота России спас группу из пяти людей в Японском море. Сообщение пресс-службы флота передает РИА Новости.

«Командир корабля принял решение о спасении людей и оправил за ними матросов на быстроходной лодке», — заявили во флотской канцелярии.

Звавших на помощь людей уносило по фарватеру ветром в залив Петра Великого. Команда «БТ-232» отбуксировала их на борт и напоила их чаем.

Ранее во Флориде экипаж американского круизного лайнера случайно обнаружил плавающую в открытом океане собаку и спас ее.