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23:19, 31 августа 2024Мир

Российские военные уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии

ВКС РФ уничтожили пункты базирования боевиков у хребта Джебель-Аль-Халь в Сирии

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили два места базирования боевиков, которые укрывались в труднодоступных районах Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк на брифинге заявил, что российские военные уничтожили пункты базирования боевиков у хребта Джебель-Аль-Халь.

«Ударами ВКС России уничтожены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Джебель-Аль-Халь провинции Хомс», — сказал он.

Ранее истребитель F/А-18 «коалиции» во главе с США опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России в сирийской провинции Хомс. Инцидент произошел 17 августа с 11:05 до 11:10 в районе Эт-Танф.

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      Марина Совина
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