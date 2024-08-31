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07:40, 31 августа 2024Мир

Российский посол заявил о вербовке Украиной наемников в Гааге

Посол Тарабрин: посольство Украины в Гааге может искать наемников в ряды ВСУ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Посольство Украины в Гааге может продолжать поиск наемников-иностранцев для их последующей вербовки в ряды Вооруженных сил республики (ВСУ) и участии в боевх действиях против России. Об этом заявил посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что похожая ситуация возникла в марте 2022 года, когда украинское посольство в Нидерландов объявило, что значительное число голландцев пошли добровольцами в «Иностранный легион». Точное количество не озвучивалось, но речь могла идти о десятках человек.

«Можно предположить, что посольство в Гааге, как и другие украинские дипмиссии, например, в Аргентине, продолжает эту деятельность и по сей день», — отметил Табарин. Он добавил, что официальная Гаага предпочитает не комментировать данные об участии в украинском конфликте иностранцев, тем более из Нидерландов, и ссылается на отсутствие проверенной информации.

При этом в СМИ появляются сведения о жертвах среди граждан Нидерландов на Украине — речь шла как минимум о трех подданных страны с начала спецоперации (СВО).

Ранее Россия заявила о возможном рекрутировании наемников украинской дипмиссией в Лондоне. В российской дипмиссии подчеркнули, что «мобилизационная» деятельность Украины не вызывает отрицательной реакции у британского правительства.

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      Александра Синицына
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