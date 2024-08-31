Российский военный спас женщину и ребенка во время обстрела Белгорода

Российский военный спас раненых женщину и ребенка во время обстрела Белгорода

Российский военный спас женщину и ребенка, получивших ранения во время обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, военный услышал звуки взрывов возле торгового центра и поспешил на место происшествия. Там он обнаружил раненых женщину и мальчика. Солдат достал из аптечки все необходимое для остановки кровотечения. После обработки ран он доставил пострадавших в больницу на автомобиле.

Вечером в пятницу, 30 августа, жители Белгорода рассказали о возгорании таунхауса после обстрела. Горожане также утверждают, что несколько автомобилей и построек загорелись возле торгового центра «Сити Молл». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что по нескольким воздушным целям в городе сработали средства противовоздушной обороны (ПВО).