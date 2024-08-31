Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:52, 31 августа 2024Россия

Российский военный спас женщину и ребенка во время обстрела Белгорода

Российский военный спас раненых женщину и ребенка во время обстрела Белгорода

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Российский военный спас женщину и ребенка, получивших ранения во время обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, военный услышал звуки взрывов возле торгового центра и поспешил на место происшествия. Там он обнаружил раненых женщину и мальчика. Солдат достал из аптечки все необходимое для остановки кровотечения. После обработки ран он доставил пострадавших в больницу на автомобиле.

Вечером в пятницу, 30 августа, жители Белгорода рассказали о возгорании таунхауса после обстрела. Горожане также утверждают, что несколько автомобилей и построек загорелись возле торгового центра «Сити Молл». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что по нескольким воздушным целям в городе сработали средства противовоздушной обороны (ПВО).

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Командование ЧВК «Медведь» заявило о переброске своих сил

      Беспилотник сбили в российском регионе

      Появилось видео попадания снаряда в автомобиль во время обстрела Белгорода

      Часть россиян предупредили об опасности снижения веса

      Российский военный спас женщину и ребенка во время обстрела Белгорода

      Трамп назвал Камалу Харрис дефективной

      Столтенберг назвал наступление ВСУ на Курскую область законным

      Гендиректор Arianespace отказался обсуждать замену найденных на свалке баков Vega

      США отказались признать присутствие своих наемников в Курской области

      На Западе заявили о трудном положении Украины из-за успехов России на поле боя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше