Семь американских военных пострадали в операции против террористов в Ираке

AP: семь американских военных пострадали в рейде против ИГ в Ираке

Семь американских военных пострадали во время рейда против террористов из ИГ (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в России террористическая организация) в Ираке. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного чиновника.

По словам собеседника агентства, пять военнослужащих были ранены, а еще двое получили травмы в результате падения. Иракские вооруженные силы уточнили, что боестолкновение произошло в пустыне Анбар.

«Эта операция была направлена ​​на лидеров ИГИЛ, чтобы подорвать и ослабить способность ИГИЛ планировать, организовывать и проводить атаки против иракских мирных жителей, а также граждан США, союзников и партнеров по всему региону и за его пределами», — заявили в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ).

Ранее ЦРУ передало властям Австрии разведданные, которые позволили предотвратить теракт на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене.