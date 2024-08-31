Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:21, 31 августа 2024Мир

Семь американских военных пострадали в операции против террористов в Ираке

AP: семь американских военных пострадали в рейде против ИГ в Ираке

Фото: US ARMY/Elizabeth Fraser / Reuters

Семь американских военных пострадали во время рейда против террористов из ИГ (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в России террористическая организация) в Ираке. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного чиновника.

По словам собеседника агентства, пять военнослужащих были ранены, а еще двое получили травмы в результате падения. Иракские вооруженные силы уточнили, что боестолкновение произошло в пустыне Анбар.

«Эта операция была направлена ​​на лидеров ИГИЛ, чтобы подорвать и ослабить способность ИГИЛ планировать, организовывать и проводить атаки против иракских мирных жителей, а также граждан США, союзников и партнеров по всему региону и за его пределами», — заявили в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ).

Ранее ЦРУ передало властям Австрии разведданные, которые позволили предотвратить теракт на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Бойцов ЧВК «Медведь» перебросят из Африки в Курскую область. Что известно об этом формировании?

      Погибший при крушении истребителя F-16 украинец агитировал за передачу Киеву самолетов

      Принадлежавшая российскому сенатору яхта протаранила лодку с пассажирами в Турции

      Стало известно о страхе США из-за отправки в Киев персонала для обслуживания F-16

      Семь американских военных пострадали в операции против террористов в Ираке

      SHAMAN высказался об атаке ВСУ на Белгород

      ПВО сбила беспилотники в трех российских регионах

      В деле о некачественных бронежилетах появятся новые фигуранты

      Киркоров выпустит 23-минутный клип с Кридом и Асти

      Стали известны подробности о сестре нового фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше