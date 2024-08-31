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12:52, 31 августа 2024Россия

Семья из Белгорода второй раз за четыре месяца попала под обстрел ВСУ

Дом семьи из Белгорода второй раз за четыре месяца пострадал от атаки ВСУ

Кадр: Telegram-канал SHOT

Семья из Белгорода чудом пережила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) второй раз за четыре месяца. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

30 августа дом Галины и Владимира попал под обстрел, их крышу пробил крупный обломок снаряда. Пара в этот момент была дома, россияне не пострадали. Упавший обломок повредил прихожую, спальню и крышу, обгорели игрушки внучек. Из-за начавшегося пожара сгорела мансарда. Сейчас супруги по мере сил ликвидируют последствия.

При этом первый раз их дом попал под обстрел 12 мая 2024 года. Тогда осколки снарядов упали во дворе, от силы удара выбило стекла. Галина и Владимир нанимали строителей, чтобы привести в порядок двор и заменить окна.

Ранее сообщалось, что Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район. По последним данным, число пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ возросло до 46 человек, не удалось спасти пятерых человек.

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      Антонина Черташ
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