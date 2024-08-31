СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Белгород

СК России возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Белгород

Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета (СК) России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский район. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, их действиям будет дана правовая оценка.

ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire вечером в пятницу, 30 августа. В результате несколько автомобилей, построек, жилых домов, а также торговый центр загорелись, информацию подтвердил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.