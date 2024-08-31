Симоньян пообещала оплатить переезд для жителей приграничья

Симоньян готова оплатить переезд и проживание жителям приграничья

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о готовности оплатить переезд и временное проживание для жителей подвергающихся нападению приграничных районов. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Я напоминаю всем жителям приграничья, кто хочет переехать на время, пока мы не угомоним упырей, что мы с Тиграном [Кеосаяном] оплачиваем переезд и проживание», — отмечено в публикации.

Сообщение было опубликовано в контексте ответной атаки российских ракет за предшествующие удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Маргарита Симоньян также добавила, что о необходимости финансовой поддержки для переезда и размещения в безопасных районах нужно писать в ее «домашнем» Telegram-канале.

Ранее Симоньян прокомментировала задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже. Она посчитала обвинения россиянину схожими с теми, которые выдвигались в адрес основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.