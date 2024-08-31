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15:48, 31 августа 2024Силовые структуры

СК возбудил дело о взятках при заключении контрактов с Минобороны

СК: четырех человек подозревают во взятках при заключении контрактов с МО

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следственный комитет (СК) России возбудил дело о взятках в отношении трех бывших сотрудников военно-строительной компании
и гендиректора строительной организации. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в 2021 году Минобороны России и военно-строительная компания заключили государственный контракт на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. В качестве субподрядчика было привлечено общество с ограниченной ответственностью. Гендиректор передавал действовавшим в составе орггруппы представителям военно-строительной компаний взятку.

Подозреваемые заключены под стражу.

Ранее стали известны подробности по делу бывшего начальника вещевого управления Министерства обороны России Владимира Демчика. Ему предъявлены обвинения в получении взятки в размере четырех миллионов рублей.

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      Дмитрий Попов
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