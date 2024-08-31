СК возбудил дело о взятках при заключении контрактов с Минобороны

СК: четырех человек подозревают во взятках при заключении контрактов с МО

Следственный комитет (СК) России возбудил дело о взятках в отношении трех бывших сотрудников военно-строительной компании

и гендиректора строительной организации. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в 2021 году Минобороны России и военно-строительная компания заключили государственный контракт на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. В качестве субподрядчика было привлечено общество с ограниченной ответственностью. Гендиректор передавал действовавшим в составе орггруппы представителям военно-строительной компаний взятку.

Подозреваемые заключены под стражу.

Ранее стали известны подробности по делу бывшего начальника вещевого управления Министерства обороны России Владимира Демчика. Ему предъявлены обвинения в получении взятки в размере четырех миллионов рублей.