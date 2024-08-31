Появились подробности по делу экс-главы управления Минобороны

Дело Демчика оказалось связано с контрактами по головным уборам для Минобороны

Дело арестованного по обвинению в коррупции бывшего начальника вещевого управления Министерства обороны России Владимира Демчика связано с контрактами по пошиву головных уборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, в деле Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов для нужд Минобороны России», — отмечено в публикации.

Полковник запаса Владимир Демчик занимал должность начальника вещевого управления Минобороны до апреля 2018 года, а затем стал заместителем генерального директора ООО «Текстильная торговая компания». Его арестовали 6 августа, предъявив обвинения в получении взятки в размере четырех миллионов рублей.

Ранее задержания в Министерстве обороны РФ описали словами «скоро камер не хватит». При этом эти процессы посчитали необходимыми для наведения порядка в ведомстве.