В России высказались о задержаниях в Минобороны словами «скоро камер не хватит»

«Царьград»: в спецслужбах заявили, что МО должно работать четко и без накладок

Министерство обороны (МО) России должно работать четко и без накладок, для этого, в частности, нужно навести порядок среди тех, кто отвечает за снабжение и оснащение войск. Об этом заявил источник «Царьграда» в спецслужбах.

Задержания в структурах Минобороны он описал словами «в Лефортово скоро камер не хватит». «Задачи пересажать всех подряд, конечно, нет. Важно, во-первых, чтобы все, кто сегодня отвечает за снабжение и оснащение Вооруженных сил, поняли, что неприкасаемых нет, а во-вторых — навести наконец порядок. Военное ведомство должно работать четко, без сбоев и накладок», — поделился собеседник телеканала.

Ранее бывшего главу вещевого управления Минобороны Владимира Демчика арестовали за взятки. Полковник запаса Демчик попал под следствие за события 2017 и 2018 годов. Его подозревают в получении взяток на сумму четыре миллиона рублей.

До этого были возбуждены уголовные дела против директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития военного ведомства Владимира Шестерова. По данным следствия, они с другими соучастниками причастны к хищению путем махинаций средств, выделенных на функционирование парка и конгрессно-выставочного центра. Помимо прочего, выяснилось, что генерал с семьей являются владельцами элитной недвижимости в Подмосковье.