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13:18, 31 августа 2024Силовые структуры

Сотрудники ФСБ задержали в Адыгее вербовавшего террористов россиянина

ФСБ: в Адыгее задержан мужчина, который вербовал рекрутов для терактов

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В России задержали мужчину, который вербовал людей в террористические формирования по заданию зарубежных кураторов. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает РИА Новости.

Вербовавшего будущих террористов россиянина арестовали в городе Майкопе, Республика Адыгея. По информации ФСБ, задержанный, «являясь последователем идеологии запрещенной на территории России международной террористической организации (МТО), установил контакт с ее зарубежными эмиссарами и присягнул на верность главарю МТО». Он осуществлял поиск рекрутов и склонял их к терактам и атакам на сотрудников правоохранительных органов. Мужчина также предлагал потенциальным сторонникам выезд в лагеря МТО на территорию одной из стран Центральной Азии.

Во время обыска у преступника нашли средства связи, содержащие переписку с членами МТО, а также видеозапись его клятвы на верность террористической организации.

Следственным отделением УФСБ России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в такой организации») УК РФ.

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Ранее постпред Мали при ООН заявил, что Запад и Украина вооружают террористов в Африке. «Значительная часть оружия, поставляемого Украине, в конечном итоге подпитывает терроризм и преступность в Сахеле», — сказал малийский постпред.

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      Алиса Дмитриева
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