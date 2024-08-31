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04:24, 31 августа 2024Мир

Украина обсудила с союзниками укрепление ее ПВО

США и их союзники обсудили с Украиной укрепление ее ПВО и защиту энергосистемы

Фото: Reuters TV

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с коллегами из Великобритании, Франции и Германии, а также с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком укрепление системы противовоздушной обороны (ПВО) и защиту энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что во встрече, которая состоялась 30 августа в Белом доме, приняли участие дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, а также советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тим Бэрроу.

Политики обсудили также инвестиции США и союзников в военно-промышленную базу для поддержания безопасности на долгосрочной основе. Помимо этого, участники встречи поговорили об «усилиях по обеспечению поддержки справедливого и прочного мира на принципах суверенитета и территориальной целостности».

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена задумалась о пересмотре содержания пакетов военной помощи Украине на фоне событий в Курской области. Согласно данным неназванного чиновника, Белый дом проводит закрытые обсуждения по вопросу о том, стоит ли включить в пакеты помощи больше бронетехники или нарастить поставки боеприпасов.

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      Юлия Мискевич
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