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00:19, 31 августа 2024Интернет и СМИ

В Бразилии предписали приостановить работу соцсети Х

Верховный суд Бразилии предписал немедленно приостановить работу Х в стране

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис предписал немедленно приостановить деятельность социальной сети Х. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебный документ.

Такое решение последовало за отказом владельца соцсети Илона Маска назначить ее юридического представителя в Бразилии.

17 августа Х сообщила о решении закрыть офис в Бразилии на фоне конфликта с властями по вопросу цензуры. Судья ди Мораис тайно пригрозил законным представителям соцсети в стране арестом, если компания откажется выполнить его требования.

Илон Маск сравнил ди Мораиса с главным злодеем вселенной «Гарри Поттера» Волан-де-Мортом.

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      Марина Совина
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