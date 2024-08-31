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20:31, 31 августа 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского пригрозили посадить в тюрьму 200 тысяч жителей Крыма

Чиновник ОП Украины Чистиков пригрозил тюрьмой 200 тыс. жителей Крыма

Фото: Thomas Peter / Reuters

Руководство Украины обсуждает возможное внесение изменений в закон о коллаборационной деятельности из-за нехватки мест в тюрьмах. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя президента Украины (ОП) Владимира Зеленского в так называемой «Автономной Республике Крым» Денис Чистиков в эфире телеканала «Первый Западный».

Чиновник рассказал, что согласно действующему законодательству люди, которые ведут бизнес на территории Крыма, не подпадают под украинский закон о коллаборационной деятельности. Однако под него подпадают медработники, учителя и работники коммунальных служб.

«Пенитенциарная система Украины может принять только 115 тысяч заключенных. А на территории Крыма, по действующему законодательству Украины, число привлеченных к ответственности превысит 200 тысяч человек. А к такому количеству заключенных система не готова», — отметил Чистиков, чьи слова приводит kp.ru.

Летом 2023 года Валерий Залужный, который в то время занимал должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил о желании захватить Крым при наличии средств. Он подчеркнул, что «не стесняется своих намерений» вернуть полуостров.

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