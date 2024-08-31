В российском городе яхта оставила жителей без света

Мэр Бердска Бурдин: яхта врезалась в опору ЛЭП, оставив жителей города без света

Ряд районов Бердска в Новосибирской области остался без света после того, как яхта врезалась в опору линий электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил мэр города Роман Бурдин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, плавсредство задело мачтой ЛЭП, что вызвало отключение электроэнергии.

«Все члены экипажа живы. Предварительная причина - техническая неисправность. Экипаж опытный», — заявил Бурдин.

Ранее почти все Приморье, в том числе Владивосток, остались без света. Электричество отключили в южных районах края после замыкания в сети на Лучегорской ГРЭС. Власти отчитались о том, что в блоке генерации произошел сбой. Врио министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш между тем опровергла данные о том, что во Владивостоке упала опора ЛЭП, назвав эти сообщения фейком.