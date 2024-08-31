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15:51, 31 августа 2024Путешествия

В Турции обнаружили тело пропавшей российской туристки

Milliyet: в Турции обнаружили тело туристки из России, пропавшей 17 августа

Фото: Mustafa Ayaz / Unsplash

В Турции обнаружили тело туристки из России Натальи Сомовой, пропавшей 17 августа. Об этом сообщает газета Milliyet.

«В результате поисков российской туристки Натальи Сомовой, которая 17 августа покинула отель в районе Мармарис в Мугле и не вернулась, был найден сначала ее мобильный телефон, а затем и ее безжизненное тело», — говорится в материале.

Сомова прилетела на отдых из Москвы 11 августа, а 19 августа должна была вернуться домой. Родные Натальи сообщили администрации отеля, в котором она останавливалась, что женщина не вернулась. С этого момента начались поиски пропавшей.

После осмотра камер выяснилось, что 17 августа около 7:30 утра Наталья вышла на прогулку по Карийской тропе и с тех пор в отеле не появлялась.

Тело Сомовой было извлечено из моря береговой охраной и доставлено на сушу. Причина случившегося будет установлена позднее.

Наталья Сомова направилась в Турцию в честь своего 48-го дня рождения. Москвичка остановилась в отеле Marmaris Park Hotel. 16 августа в последний раз выходила на связь с близкими. Волонтеры и спецслужбы прошли тропу, по которой должна была идти Наталья, однако никаких следов не обнаружили.

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      Лина Пивоварова
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