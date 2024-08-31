Венесуэла выдала России воевавших на стороне ВСУ колумбийцев

El Tiempo: Венесуэла выдала России колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ

Венесуэла выдала России колумбийцев, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказала газета El Tiempo.

30 августа ФСБ РФ сообщила о задержании двух граждан Колумбии за участие в боевых действиях на стороне Украины в статусе наемников. По данным издания, оба военных были задержаны в Каракасе (столица Венесуэлы) и экстрадированы в Россию.

Сестра одного из пойманных наемников заявила, что мужчины обратили на себя внимание венесуэльских полицейских тем, что носили военную форму армии Украины. Задержанные Александр Арте и Хосе Арон Медина сделали остановку в Каракасе по дороге домой в Колумбию.