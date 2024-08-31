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09:02, 31 августа 2024Интернет и СМИ

Венесуэла выдала России воевавших на стороне ВСУ колумбийцев

El Tiempo: Венесуэла выдала России колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Венесуэла выдала России колумбийцев, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказала газета El Tiempo.

30 августа ФСБ РФ сообщила о задержании двух граждан Колумбии за участие в боевых действиях на стороне Украины в статусе наемников. По данным издания, оба военных были задержаны в Каракасе (столица Венесуэлы) и экстрадированы в Россию.

Сестра одного из пойманных наемников заявила, что мужчины обратили на себя внимание венесуэльских полицейских тем, что носили военную форму армии Украины. Задержанные Александр Арте и Хосе Арон Медина сделали остановку в Каракасе по дороге домой в Колумбию.

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      Александра Синицына
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