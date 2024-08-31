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12:31, 31 августа 2024Силовые структуры

Вооруженные мужчины на внедорожнике напали на свадебный автобус в Подмосковье

В Подмосковье вооруженные мужчины на внедорожнике напали на свадебный автобус

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В подмосковном Щелково полиция задержала четверых мужчин, которые напали на свадебный автобус. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, в дежурную часть поступило сообщение о конфликте на проезжей части с участием вооруженных мужчин. Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что во время дорожного конфликта мужчины на внедорожнике остановили микроавтобус, разбили у него пассажирское стекло и скрылись.

Осколки стекла попали в салон, в результате чего пострадали пассажиры, среди которых были несовершеннолетние. Им оказали медицинскую помощь.

Сотрудники полиции установили нарушителей. Ими оказались мужчины от 24 до 33 лет, они доставлены в следственные органы.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина из Дагестана избил таксиста, потому что не захотел платить.

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