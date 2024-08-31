Женщина четыре дня просидела мертвой в офисе

60-летняя американка четыре дня просидела мертвой в офисе в Аризоне

60-летняя Дениз Прюдом четыре дня просидела мертвой в офисе банковской корпорации Wells Fargo в американском штате Аризона. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Отмечается, что в последний раз визит женщины на работу система учета сотрудников зафиксировала 16 августа. В понедельник Прюдом не вышла на работу, однако коллеги не обратили на это внимание, лишь пожаловавшись на неприятный запах. Во вторник он усилился, после чего было найдено тело сотрудницы.

Патологоанатом выяснил, что женщина ушла из жизни по естественным причинам 16 августа.

Ранее в тайваньском городе Гаосюн умер охранник после 42 дней работы без выходных. Как установил суд, мужчина по фамилии Сюй приступил к работе охранником в парке Formosa Wang Brothers 11 июня 2020 года. 27 ноября того же года он потерял сознание на работе. Спустя три дня он ушел из жизни от геморрагического инсульта.

