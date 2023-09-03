На Тайване охранник проработал 42 дня без выходных и умер

Парк на Тайване заплатит семье умершего после 42 дней без выходных охранника

В тайваньском городе Гаосюн умер охранник после 42 дней работы без выходных. Об этом сообщает Focus Taiwan.

Отмечается, что семья мужчины получит компенсацию от его работодателя в размере около 890 тысяч тайваньских долларов (около 28 тысяч долларов). Как установил суд, мужчина по фамилии Сюй приступил к работе охранником в парке Formosa Wang Brothers 11 июня 2020 года. 27 ноября того же года он потерял сознание на работе. Спустя три дня он умер от геморрагического инсульта.

Семья охранника утверждает, что мужчина работал 42 дня подряд от 10,5 до 12 часов каждый день. В свою очередь, работодатель заявил, что мужчине нужно было дежурить всего два часа в день, когда он делал обход парка, а все остальное время он мог отдыхать. Однако судья пришел к выводу, что все время, когда мужчина находился на рабочем месте, по-прежнему считается рабочим. Суд также выяснил, что Сюй отработал 107,5 часов сверхурочно, в то время как по закону максимальное время сверхурочной работы не должно превышать 46 часов в месяц.

Также было установлено, что у охранника была гипертония, однако при заполнении анкеты он скрыл свое состояние здоровья. В то же время судья отметил, что работодателю все равно необходимо учитывать влияние, которое могут оказывать на здоровье сотрудников работа в ночные смены и продолжительный рабочий день.

Ранее японский телеканал NHK признал, что в 2013 году его журналистка умерла из-за внушительных переработок. Согласно результатам расследования трудовой инспекции, Мива Садо (Miwa Sado) проработала 159 часов сверхурочно, при этом в течение месяца получила только два выходных.