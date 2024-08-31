Жители российского города поместили портреты Пригожина возле незакрытых коллекторов

В Ростове-на-Дону рядом с открытыми люками появились портреты Евгения Пригожина

Жители Ростова-на-Дону решили привлечь внимание властей к незакрытым коллекторам при помощи портретов Евгения Пригожина. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

В российском городе рядом с открытыми люками на улице Островского появились листовки с изображением Евгения Пригожина и надписью «Логвиненко, Голубев, где крышки от люков?!» Жители района, которые поместили их туда, таким образом решили сообщить о проблеме губернатору региона Василию Голубеву и мэру Алексею Логвиненко.

В пресс-службе главы региона сказали, что после инцидента городские власти получат указание закрыть колодцы. «Позиция Василия Юрьевича: все, что происходит на территории Ростовской области, — это его ответственность. В данном случае городские власти получат указание привести все в порядок», — сказали в администрации губернатора.

Ранее сообщалось, что восьмилетний житель Ростова-на-Дону провалился в яму с кипятком. Ребенка госпитализировали с ожогами, он выжил.