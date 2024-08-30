Ребенок провалился в дыру с кипятком в российском городе

В Ростове-на-Дону восьмилетний мальчик упал в яму с кипятком

Восьмилетний житель Ростова-на-Дону провалился в дыру с кипятком. Ребенка госпитализировали с ожогами, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Мальчик упал в яму на одной из улиц, внутри которой был кипяток. Дошкольник ошпарился, но выжил — его доставили в медицинское учреждение с ожогами первой и второй степени. Специалисты предполагают, что яма, в которую провалился ребенок, образовалась из-за прорыва трубы водоснабжения. Следователи выясняют подробности произошедшего и ищут ответственных за аварию коммунальщиков.

Ранее в Салехарде внезапно провалилась земля на парковке возле детского сада. По словам членов общественного движения, яма образовалась из-за отсутствия ливневой канализации. Опасный участок ничем не был огорожен, и жители опасались, что упасть туда могли сразу несколько человек.

До этого земля провалилась в башкирском селе Булгаково под Уфой. Сначала возникла небольшая яма в одном из огородов. К утру ее ширина выросла до десяти метров, а глубина — до восьми. Углубление в земле находилось всего в 100 метрах от жилого дома.

