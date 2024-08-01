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12:55, 1 августа 2024Экономика

Земля внезапно провалилась в огороде россиян

В башкирском селе Булгаково внезапно провалилась земля, возникла 10-метровая яма

Фото:сЮрий Мартьянов / Коммерсантъ

В башкирском селе Булгаково под Уфой внезапно провалилась земля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в одном из огородов россиян вечером 31 июля. Сначала возникла небольшая яма. К утру ее ширина выросла до десяти метров, а глубина — до восьми. Огромное углубление в земле находится менее чем в 100 метрах от ближайшего дома. На место прибыли экстренные службы — специалисты следят, чтобы дыра не начала разрастаться.

Ранее земля провались в одном из дворов подмосковного города Пушкино. Инцидент произошел на детской площадке, расположенной по адресу Московский проспект, дом 57, корпус 4. На записи, сделанной очевидцем, показана огромная яма, которая образовалась возле горки, причем в образовавшемся провале видно текущую воду.

До этого в ростовской области яма внезапно появилась посреди проезжей части. Под асфальт провалился автомобиль вместе с водителем.

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      Нина Ташевская
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