В российском городе возле детского сада внезапно провалилась земля

В Салехарде возле детского сада внезапно провалилась земля

В Салехарде на парковке возле детского сада внезапно провалилась земля. Внимание на ситуацию обратили в отделении Народного фронта в Ямало-Ненецком автономном округе.

По словам членов общественного движения, яма образовалась из-за отсутствия ливневой канализации. Опасный участок ничем не огорожен, и они опасаются, что упасть туда могут сразу несколько человек. Ущерб может быть нанесен и автомобилям. Позднее представитель мэрии Салехарда заявил журналисту издания URA.RU, что городские службы в курсе произошедшего и в ближайшее время примут меры для устранения провала.

Ранее в августе стало известно, что в башкирском селе Булгаково под Уфой провалилась земля.