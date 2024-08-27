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16:10, 27 августа 2024Экономика

В российском городе возле детского сада внезапно провалилась земля

В Салехарде возле детского сада внезапно провалилась земля

Фото: Виктор Берёзкин / Коммерсантъ

В Салехарде на парковке возле детского сада внезапно провалилась земля. Внимание на ситуацию обратили в отделении Народного фронта в Ямало-Ненецком автономном округе.

По словам членов общественного движения, яма образовалась из-за отсутствия ливневой канализации. Опасный участок ничем не огорожен, и они опасаются, что упасть туда могут сразу несколько человек. Ущерб может быть нанесен и автомобилям. Позднее представитель мэрии Салехарда заявил журналисту издания URA.RU, что городские службы в курсе произошедшего и в ближайшее время примут меры для устранения провала.

Ранее в августе стало известно, что в башкирском селе Булгаково под Уфой провалилась земля.

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