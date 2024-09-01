Аэропорты Москвы продолжили работать штатно после вводившихся ограничений

Росавиация: аэропорты Москвы продолжили работать штатно 1 сентября

Аэропорты Москвы продолжили работать штатно после вводившихся в ночь на воскресенье, 1 сентября, ограничений на полеты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию.

Известно, что ограничения для обеспечения безопасности вводились во Внуково, Домодедово и Жуковском. В этот период на запасные аэродромы ушли 43 воздушных судна, а вылет еще 74 самолетов задержали.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово в ночь на 1 сентября вводили временные ограничения, в настоящее время авиагавань работает в штатном режиме. За время действия режима 17 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы Москвы и Нижнего Новгорода.