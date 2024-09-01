В аэропорту Домодедово вводили временные ограничения

В аэропорту Домодедово в ночь на 1 сентября вводили временные ограничения

В аэропорту Домодедово в ночь на воскресенье, 1 сентября, вводили временные ограничения, в настоящее время авиагавань работает в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что после снятия ограничений прилеты и вылеты осуществляются согласно расписанию. За время действия режима 17 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы Москвы и Нижнего Новгорода. Сотрудники авиакомпаний проводят работу с пассажирами задержанных рейсов.

Известно, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В Международном аэропорту имени Тукая в Казани вводили временные ограничения утром 28 августа. Позже аналогичные меры ввели и в Нижнекамске. В Росавиации добавили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все меры для безопасности полетов, и назвали это своим главным приоритетом.