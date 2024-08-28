Летящие в Казань самолеты перенаправили в Самару

После введения временных ограничений в аэропорту Казани утром среды, 28 августа, летящие в город самолеты перенаправили на запасной аэродром в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале.

Уточняется, что речь идет о направляющихся в Казань рейсах из столичного аэропорта Шереметьево и из Сочи.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Казани для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

24 августа беспилотник атаковал закрытый аэропорт Белгорода. Как уточнялось, утром 23 августа БПЛА влетел в здание командно-диспетчерского пункта и взорвался. Так, в результате атаки были разбиты окна аэропорта и незначительно повреждена обшивка.