Росавиация: в аэропорту Казани ввели временные ограничения утром 28 августа

В Росавиации сообщили, что для обеспечения безопасности полетов гражданских судов утром в среду, 28 августа, на работу аэропорта Казани ввели временные ограничения. Об этом сказано в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) утром 28 августа (среда) на работу аэропорта Казани (код ICAO: UWKD) введены временные ограничения», — сказано в заявлении.

Как отмечается, аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 07:00.

Ранее стало известно, что беспилотник атаковал закрытый аэропорт Белгорода. Как уточнялось, утром 23 августа БПЛА влетел в здание командно-диспетчерского пункта и взорвался. Так, в результате атаки были разбиты окна аэропорта и незначительно повреждена обшивка.

21 августа два российских аэропорта — Мурманска и Апатитов — ввели ограничения на прилеты и вылеты.

В этот же день сообщалось, что над Мурманской областью «выявлена воздушная угроза применения беспилотника». Губернатор Андрей Чибис рассказал, что все необходимые меры по повышению безопасности были приняты.