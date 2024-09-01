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22:55, 1 сентября 2024Мир

На Западе режиму Зеленского отвели несколько месяцев

Бизнесмен Дотком: конец режима Зеленского наступит через несколько месяцев

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Конец режима украинского президента Владимира Зеленского наступит через несколько месяцев, убежден основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком. На своей странице в соцсети X он указал, что власти Украины «открыто говорят о поражении в конфликте и винят Запад».

«От конца режима Зеленского нас отделяют несколько месяцев, вероятно, еще до выборов в США», — отметил немецкий бизнесмен.

Комментируя выборы в США, Дотком выразил уверенность, что кандидат в президенты от Демократический партии Камала Харрис и ее партия «потонут как Титаник».

Ранее Дотком сообщил, что США достигли последней стадии эскалации в конфликте на Украине, о чем свидетельствует возможная готовность Вашингтона к нанесению Киевом ударов вглубь территории России. Бизнесмен также задался вопросом о том, когда именно Конгресс США разрешил американскому лидеру Джо Байдену начать «прямую войну с Россией».

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      Маргарита Пименова
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