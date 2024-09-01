Этническая банда довела участника СВО до попытки суицида

Хинштейн: в Приморье этническая банда довела до суицида участника СВО

В Приморском крае этническая банда отбирает выплаты у участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Политик обратил внимание на появившиеся в соцсетях сообщения, что лишившийся руки ветеран СВО не смог найти управу на преступников. После ранения он начал получать специальные выплаты, и этим заинтересовались бандиты. По утверждению потерпевшего, все попытки найти защиту в местных органах МВД и Следственного комитета (СК) оказались безуспешны.

Отчаявшийся боец предпринял попытку суицида. Перед этим он записал прощальное видео, в котором описал ситуацию. «Если все так, это по-настоящему страшно», — отметил Хинштейн.

На ситуацию обратил внимание руководитель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему о ходе расследования и обстоятельствах произошедшего.