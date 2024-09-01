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23:18, 1 сентября 2024Силовые структуры

Этническая банда довела участника СВО до попытки суицида

Хинштейн: в Приморье этническая банда довела до суицида участника СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Приморском крае этническая банда отбирает выплаты у участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Политик обратил внимание на появившиеся в соцсетях сообщения, что лишившийся руки ветеран СВО не смог найти управу на преступников. После ранения он начал получать специальные выплаты, и этим заинтересовались бандиты. По утверждению потерпевшего, все попытки найти защиту в местных органах МВД и Следственного комитета (СК) оказались безуспешны.

Отчаявшийся боец предпринял попытку суицида. Перед этим он записал прощальное видео, в котором описал ситуацию. «Если все так, это по-настоящему страшно», — отметил Хинштейн.

На ситуацию обратил внимание руководитель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему о ходе расследования и обстоятельствах произошедшего.

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      Марина Совина
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