Участник СВО не нашел управу на вымогателей и попал в больницу

В Приморье боец СВО, не найдя защиты от вымогателей у полиции, попал в больницу

В Приморском крае участник специальной военной операции (СВО) не смог найти управу на вымогателей и попал в больницу. На ситуацию обратили внимание в Следственном комитете (СК) России, передает пресс-служба ведомства.

Как выяснили журналисты, мужчина потерял руку в ходе боев и по возвращении стал получать специальные выплаты. О свободных средствах военнослужащего узнали «местные бандиты». Обращение в полицию и местный следком плодов не принесли: на защиту мужчины правоохранители не встали и расследование вести отказались. Более того, заявление ветерана, как утверждается, силовики разорвали прямо на его глазах.

После этого участник СВО записал прощальное видео, в котором также обратился к главе СК Александру Бастрыкину. «Я прошу Александра Бастрыкина и вышестоящие органы, чтобы посодействовали после моей смерти, чтобы посадили виновных, ни один я потерпевший», — сказал ветеран в своем видеообращении. По его словам, он не единственный, кто уже подвергся угрозам.

Вскоре после публикации мужчина пропал. Спустя несколько часов его обнаружили без сознания в тяжелом состоянии. Бойца СВО госпитализировали. Председатель СК поручил доложить ему о ходе расследования и обстоятельствах произошедшего.

Ранее жертвой мошенничества стал участник СВО из Екатеринбурга. Мужчина отдал полтора миллиона рублей за частный дом, но получил недострой.