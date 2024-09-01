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06:28, 1 сентября 2024Силовые структуры

Фигурант дела о взятках в оборонзаказе задолжал два миллиарда рублей

РИА Новости: фигурант дела о взятках в оборонзаказе должен два миллиарда рублей

Фото: Unsplash

Фигурант дела о взятках при выполнении гособоронзаказа по строительству военной клиники в Санкт-Петербурге должен более двух миллиардов рублей за неисполнение обязательств по контракту о строительстве и реконструкции зданий в военном городке Международного противоминного центра Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Договор был заключен в 2021 году, однако в 2024 году «заказчик» через суд потребовал взыскать с компании более двух миллиардов рублей за неисполнение обязательств по контракту.

Долг по контракту превысил 1,7 миллиарда рублей. Суд вынес решение в пользу истца и обязал выплатить не только долг по договору, но и неустойку более 300 миллионов рублей.

Ранее Следственный комитет (СК) России возбудил дело о взятках при заключении контрактов с Минобороны. По данным следствия, в 2021 году Минобороны России и военно-строительная компания заключили государственный контракт на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

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      Марина Совина
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