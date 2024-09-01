Гладков сообщил о находящихся в крайне тяжелом состоянии детях после обстрела Белгорода

Гладков: после атаки ВСУ на Белгород в крайне тяжелом состоянии два ребенка

После последнего обстрела Белгорода и прилегающего района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в крайне тяжелом состоянии находятся двое детей. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«У одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго — обширные раны обеих ног. Оба ребенка сейчас уже в операционных», — рассказал он.

По словам губернатора, уже проведены консультации с федеральными клиниками. При необходимости пострадавших детей отправят на лечение в Москву, добавил Гладков.

Ранее 1 сентября глава региона заявил, что ВСУ в очередной раз ударили по Белгороду и прилегающему к нему району. Он отметил, что среди мирных жителей есть раненые.