Губернатор рассказал о последствиях очередного удара ВСУ по Белгороду

Белгородский губернатор: ВСУ нанесли очередной удар по области, ранены 8 человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по Белгороду и прилегающему к нему району, среди мирных жителей есть раненые. Об этом в воскресенье, 1 сентября, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей. Выехал на место. В Белгороде, по предварительной информации, ранены 8 мирных жителей, из них — двое детей», — констатировал он.

Глава области добавил, что информация о последствиях ударов ВСУ все еще уточняется, бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения Белгорода, на местах прилетов работают оперативные службы.

По его словам, пожарные расчеты потушили горящий автомобиль во дворе многоквартирного дома в Белгороде и балкон в одной из квартир. Также пожарными производится тушение сухой травы, которая загорелась после обстрелов в трех местах.

Кроме того, после отражения средствами ПВО воздушной атаки в поселке Майский один человек получил осколочное ранение головы. Бригада скорой оказала пострадавшему помощь на месте, мужчина от госпитализации отказался. В одном легковом автомобиле в поселке разбиты стекла, добавил Гладков.