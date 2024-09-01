Иностранных наемников заподозрили в преступлениях в Харьковской области

Трех наемников Франции и Дании заподозрили в преступлениях в Харьковской области

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что троих иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) заподозрили в военных преступлениях. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник рассказал, что двух наемников из Франции и военного из Дании заподозрили в совершении преступлений в Харьковской области.

«Установлены данные гражданина Франции, уроженца города Орлеан, Карте Франк Мишель Микаель и Эвана Контен Этьен Жан. Это два офицера из Франции и гражданин Дании сорока лет Фрис Мартин», — сообщил он.

Ганчев добавил, что правоохранительные органы намерены устанавливать местонахождение наемников и передавать материалы следствию.

Ранее российский посол Владимир Тарабрин заявил о вербовке Украиной наемников в Гааге. Он добавил, что официальная Гаага предпочитает не комментировать данные об участии в украинском конфликте иностранцев,