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05:27, 1 сентября 2024Бывший СССР

Иностранных наемников заподозрили в преступлениях в Харьковской области

Трех наемников Франции и Дании заподозрили в преступлениях в Харьковской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что троих иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) заподозрили в военных преступлениях. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник рассказал, что двух наемников из Франции и военного из Дании заподозрили в совершении преступлений в Харьковской области.

«Установлены данные гражданина Франции, уроженца города Орлеан, Карте Франк Мишель Микаель и Эвана Контен Этьен Жан. Это два офицера из Франции и гражданин Дании сорока лет Фрис Мартин», — сообщил он.

Ганчев добавил, что правоохранительные органы намерены устанавливать местонахождение наемников и передавать материалы следствию.

Ранее российский посол Владимир Тарабрин заявил о вербовке Украиной наемников в Гааге. Он добавил, что официальная Гаага предпочитает не комментировать данные об участии в украинском конфликте иностранцев,

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      Марина Совина
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