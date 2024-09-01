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18:37, 1 сентября 2024Мир

Израиль нанес удар по штабу ХАМАС

Армия Израиля нанесла удар по штабу ХАМАС на территории школы в Газе

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по штабу палестинского радикального движения ХАМАС на территории школы в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

Ведомство заявило об авиаударе по объекту ХАМАС на территории школы «Сафад» в городе Газа. Как сообщается, перед ударом были приняты необходимые меры по снижению риска для мирного населения, включая использование высокоточного оружия.

«Комплекс управления и контроля использовался террористами ХАМАС для планирования и проведения террористических операций», — подчеркнули в ЦАХАЛ.

Ранее издание Ynet сообщило со ссылкой на выводы судебно-медицинской экспертизы об огнестрельных ранениях на найденных израильских заложниках. В ходе вскрытия были обнаружены следы от огнестрельных ранений в голову и другие части тела.

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      Алевтина Запольская
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