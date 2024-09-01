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16:59, 1 сентября 2024Мир

Стала известна причина смерти израильских заложников в Газе

Ynet: на телах убитых в Рафахе израильских заложников обнаружены пулевые ранения

Фото: Courtesy of Bring Them Home Now / Reuters

На телах убитых в Рафахе израильских заложников обнаружены пулевые ранения, в том числе в голову. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на выводы судебно-медицинской экспертизы.

Издание сообщило причину смерти убитых в Рафахе палестинским радикальным движением ХАМАС шестерых израильских заложников. В ходе вскрытия были обнаружены следы от огнестрельных ранений в голову и другие части тела.

«Вскрытие показало запущенное состояние тел, а также признаки травм, полученных ранее», — подчеркнули журналисты. Как предполагают эксперты, казнь заложников была проведена в предыдущие 48 часов. Одного из заложников некоторое время держали связанным, о чем свидетельствуют следы на теле.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил ХАМАС в нежелании перемирия после казни заложников. Он подчеркнул, что с декабря 2023 года движение отказывается вести переговоры по существу.

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      Алевтина Запольская
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