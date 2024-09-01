Израиль обвинил ХАМАС в нежелании перемирия после казни заложников

Нетаньяху: ХАМАС показал нежелание прекращения огня казнью заложников

Палестинское радикальное движение ХАМАС показало нежелание прекращения огня в секторе Газа казнью заложников. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщение опубликовано на сайте канцелярии израильского премьера.

Нетаньяху обвинил ХАМАС в нежелании перемирия после казни шестерых заложников радикальным движением. Политик подчеркнул, что с декабря 2023 года ХАМАС отказывается вести переговоры по существу.

«Тот, кто убивает заложников, не хочет сделки. Мы не отступим», — высказался израильский премьер. Он добавил, что Израиль продолжит добиваться сделки об освобождении захваченных заложников.

Ранее израильская общественная организация «Форум семей заложников» призвала Нетаньяху взять на себя ответственность за гибель заложников. По мнению участников движения, смерть шестерых заложников от рук палестинских радикалов стала следствием «торпедирования» властями сделки по освобождению пленных.