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11:16, 1 сентября 2024Мир

Нетаньяху призвали взять ответственность за гибель заложников

Семьи заложников призвали Нетаньяху взять ответственность за гибель их близких

Фото: Nir Elias / Reuters

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху призвали обратиться к нации и публично признать свою ответственность за гибель заложников в плену боевиков палестинской исламистской группировки ХАМАС. Соответствующее требование выдвинула израильская общественная организация «Форум семей заложников», пишет The Jerusalem Post.

По мнению участников движения, смерть шестерых заложников от рук палестинских радикалов стала следствием «торпедирования» властями сделки по освобождению пленных и заложников и сохранения присутствия Армии обороны Израиля в Филадельфийском коридоре. «Обнаружение тел Ори Данино, Альмога Саруси, Херша Голдберг-Полина, Кармель Гат, Александра Лобанова и Эдена Йерушалми является прямым результатом отказа от подписания соглашения. Все они были убиты в последние несколько дней, пережив почти 11 месяцев издевательств, пыток и голода в плену ХАМАС. Задержка с подписанием соглашения привела к их гибели и гибели многих других заложников», — убеждены члены организации.

Как подчеркивают активисты форума, в рамках первой операции по освобождению заложников были спасены 105 человек. При этом за последние несколько месяцев на родину были возвращены лишь восемь. «Не прячьтесь за спину пресс-секретаря ЦАХАЛ», — настаивают в организации.

Ранее во время боя в секторе Газа армия Израиля обнаружила тела нескольких заложников, захваченных во время атаки палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября 2023 года. По сведениям ЦАХАЛ, среди погибших оказался россиянин Александр Лобанов.

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      Виктория Клабукова
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