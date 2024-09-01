ЦАХАЛ: среди погибших заложников ХАМАС оказался россиянин Александр Лобанов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шести заложников ХАМАС, чьи тела были найдены в районе населенного пункта Рафах. В списке указан россиянин Александр Лобанов, передает РИА Новости.

«ЦАХАЛ и Служба общей безопасности Израиля обнаружили и извлекли тела заложников Кармель Гат, Эдена Йерушалми, Херша Гольдберга-Полина, Александра Лобанова, Альмога Саруси и Ори Данино», — отмечается в сообщении.

18 августа представитель ХАМАС Ахмед Абдель Хади рассказал, что переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении заложников не увенчались успехом. Он заявил, что администрация президента США Джо Байдена продолжает делать вид, что обстановка вокруг мирных переговоров остается благоприятной. Однако это не соответствует действительности.